Болельщик Марселя передал мошенникам 15 000 евро, но уверен, что его обманул президент клуба

Фанат Марселя попался на удочку мошенников, которые выдавали себя за президента клуба Пабло Лонгорию.

От имени Лонгории они пообещали болельщику 80 тысяч евро на его проекты, но сначала ему нужно скинуть им 15 тысяч в качестве банковского взноса.

Мужчина сначала поверил фейковому Лонгорие и даже отправил деньги, а затем провел небольшое расследование и осознал, что стал жертвой мошенников. При этом фанат уверен, что обманул его никто иной, как сам Пабло Лонгория.

"Он сломал мне жизнь. Я сказал ему: "Ты разбил семью".

Я переживаю развод, мне нужно оплатить много расходов. В то же время я забочусь о своих детях, потому что они не имеют к этому никакого отношения", – приводит слова мужчины BFM Marseille.

Ранее также сообщалось, что Марсель получил штраф за поведение болельщиков.

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