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Марсель получил штраф за поведение болельщиков в выездном матче с Шахтером

Французы срывали противостояние с украинским клубом.
Вчера, 22:15
Фанаты Марселя / Getty Images
Фанаты Марселя / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги Европы Марсель обыграл Шахтер (5:3 по сумме двух встреч).

Во время первого матча, который прошел в Германии, фанаты французского клуба использовали пиротехнику, из-за чего поединок приостанавливался.

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Дисциплинарный комитет УЕФА наказал Марсель за поведение болельщиков. Марсель получил штраф в 50 тысяч евро.

Также Марселю запретили продавать своим фанатам билеты на 1 выездной матч еврокубков. Запрет продавать билеты является условным с испытательным сроком 2 года с даты решения.

Напомним, Марсель в 1/8 финала Лиги Европы сыграет против Вильярреала.

Ранее Пушич озвучил причины поражения Шахтера.

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Источник: УЕФА

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