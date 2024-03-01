Цыганков претендует на звание лучшего игрока Жироны в феврале

Украинские вингер может подхватить эстафету у Артема Довбика, который три месяца подряд становился обладателем награды.

Отличная форма Виктора Цыганкова в последних матчах Жироны была отмечена самим клубом.

Каталонский коллектив проводит голосование на звание лучшего игрока в феврале, и 26-летний украинец попал в число четырех претендентов.

Помимо Цыганкова, на награду претендуют вратарь Пауло Гассанига, центрбек Эрик Гарсия и вингер Савио.

Vota ara pel jugador 🌟 del mes de febrer!



🧤 @GazzanigaPaulo

🇺🇦 Viktor Tsygankov

⚔️ @ericgm3

🕺 @OficialSavinho — Girona FC (@GironaFC) February 28, 2024

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В феврале Виктор Цыганков принял участие в четырех матчах Жироны, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что гол Виктора Цыганкова в ворота Райо Вальекано стал юбилейным для Жироны в испанской Ла Лиге.

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