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Цыганков претендует на звание лучшего игрока Жироны в феврале

Украинские вингер может подхватить эстафету у Артема Довбика, который три месяца подряд становился обладателем награды.
Сегодня, 13:09
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Отличная форма Виктора Цыганкова в последних матчах Жироны была отмечена самим клубом.

Каталонский коллектив проводит голосование на звание лучшего игрока в феврале, и 26-летний украинец попал в число четырех претендентов.

Помимо Цыганкова, на награду претендуют вратарь Пауло Гассанига, центрбек Эрик Гарсия и вингер Савио.

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В феврале Виктор Цыганков принял участие в четырех матчах Жироны, в которых отметился двумя голами.

Напомним, что гол Виктора Цыганкова в ворота Райо Вальекано стал юбилейным для Жироны в испанской Ла Лиге.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков Жирона

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