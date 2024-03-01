Экс-игрок Реала помогает Мбаппе с переездом в Мадрид
Рамос, похоже, сдружился со своим бывшим партнером.
Серхіо Рамос став тим, хто допомагає Кіліану Мбаппе з переїздом до Мадрида, стверджує ]L'Équipe.
За інформацією видання, форвард довгий час обговорював з іспанцем ймовірний перехід у Реал.
А зараз Серхіо постійно спілкується з Кіліаном, допомагаючи тому приготуватися до життя в Мадриді.
У Рамоса є кілька будинків у місті, і він цілком може продати один із них французу. Хоча раніше мати Мбаппе приїжджала в Мадрид у пошуках житла.
Раніше також повідомлялося, що Циганков претендує на ] кращого гравця Жирони в лютому.
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