Экс-игрок Реала помогает Мбаппе с переездом в Мадрид

Серхіо Рамос став тим, хто допомагає Кіліану Мбаппе з переїздом до Мадрида, стверджує ]L'Équipe.

За інформацією видання, форвард довгий час обговорював з іспанцем ймовірний перехід у Реал.

А зараз Серхіо постійно спілкується з Кіліаном, допомагаючи тому приготуватися до життя в Мадриді.

У Рамоса є кілька будинків у місті, і він цілком може продати один із них французу. Хоча раніше мати Мбаппе приїжджала в Мадрид у пошуках житла.

Раніше також повідомлялося, що Циганков претендує на ] кращого гравця Жирони в лютому.

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