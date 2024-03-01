iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Экс-игрок Реала помогает Мбаппе с переездом в Мадрид

Рамос, похоже, сдружился со своим бывшим партнером.
Сегодня, 13:30
Серхио Рамос и Килиан Мбаппе / Getty Images
Серхио Рамос и Килиан Мбаппе / Getty Images

Серхіо Рамос став тим, хто допомагає Кіліану Мбаппе з переїздом до Мадрида, стверджує ]L'Équipe.

За інформацією видання, форвард довгий час обговорював з іспанцем ймовірний перехід у Реал.

А зараз Серхіо постійно спілкується з Кіліаном, допомагаючи тому приготуватися до життя в Мадриді.

У Рамоса є кілька будинків у місті, і він цілком може продати один із них французу. Хоча раніше мати Мбаппе приїжджала в Мадрид у пошуках житла.

Раніше також повідомлялося, що Циганков претендує на ] кращого гравця Жирони в лютому.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира
Экс-тренер Шахтера попал в шорт-лист двух грандов АПЛ Экс-тренер Шахтера попал в шорт-лист двух грандов АПЛ
Стало известно, почему сорвался переход Судакова в Наполи Стало известно, почему сорвался переход Судакова в Наполи
Доменикали намекнул на большие изменения календаря Формулы 1 Доменикали намекнул на большие изменения календаря Формулы 1
Помочь журналистам

Видео

Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии
Гол Мудрика и победа Челси на последних минутах в обзоре матча Кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: 7-й этап постарается стартовать со второй попытки
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Биатлон17:00
Биатлон: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира
Европа16:54
Экс-тренер Шахтера попал в шорт-лист двух грандов АПЛ
Европа16:50
Стало известно, почему сорвался переход Судакова в Наполи
Формула 116:20
Доменикали намекнул на большие изменения календаря Формулы 1
Европа16:18
Реал раздумывает над подписанием нового голкипера на замену Лунину
Биатлон15:50
Тандреволд выиграла индивидуальную гонку, Украина вне топ-30
Формула 115:50
Гран-при Бахрейна: состоялась третья практика, вечером - квалификация
Европа15:44
Наполи установил космический ценник на своего форварда для Челси
Европа15:21
Саудовцы подготовили крайне щедрое предложение лидеру Манчестер Сити
Европа15:08
Флик не сумел убедить Барселону в своей кандидатуре
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK