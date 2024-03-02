Клопп высказался о возможности завоевать квадрупл

Никто в Ливерпуле не думает об этом ни секунды.

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал возможность выиграть квадрупл в текущей кампании.

По словам немецкого специалиста, такая возможность у клуба есть в каждом сезоне, но, никто о ней всерьез не задумывается.

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"Да, да, но так было всегда. Пока нас не спросят о четырех возможных трофеях, мы ни на секунду не задумываемся об этом, если быть на 100 процентов честными. О таких вещах ты не думаешь ни секунды, это не важно, абсолютно не важно.

Ты пытаешься найти решение для следующей игры, мы пытаемся выиграть игру. Игра за игрой, это, наверное, фраза, которую не очень любят журналисты, но мы не можем делать это иначе. Мы просто должны убедиться, что мы пройдем через все эти разные ситуации с как можно большим количеством очков - это то, что мы делаем, это то, что мы будем делать. Посмотрим, как это получится на этой неделе", - заявил главный тренер "красных".

Отметим, что сегодня, 2 марта, Ливерпуль сыграет против Ноттингем Форест в рамках АПЛ.

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