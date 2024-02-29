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Унижение Юнайтед и камбек против Барсы: лучшие матчи Клоппа в Ливерпуле

Юрген Клопп провел невероятный период в Ливерпуле, вспоминая наиболее знаковые поединки под его руководством.
Сегодня, 11:15

За девять лет в Ливерпуле Юрген Клопп без сомнения стал легендарной фигурой в истории клуба. Возглавив команду в октябре 2015 года, немецкий специалист сумел выиграть все возможные трофеи, играя при этом в очень эффектный и эффективный футбол.

Сложно поверить, что Клопп покидает клуб в конце сезона-2023/24. Неизвестно, что ждет Ливерпуль впереди, но с уходом немца в клубе точно заканчивается великая эра. Эра, в который болельщики мерсисайдцев всегда знали, что как бы не складывался матч, команда всегда может победить. Мы решили вспомнить, самые яркие победы Ливерпуля при Юргене Клоппе.

23 января 2016 года Норвич - Ливерпуль 4:5

Первые месяцы работы Клоппа в Ливерпуле были очень непростыми, ведь ему приходилось разбирать бардак, оставшийся после Брендона Роджерса.

Выезд в Норвич не обещал ничего интересного, а обернулся настоящей драмой, когда команды оформили два камбека один за другим. Сначала на 90+2 минуте хозяева сумели сранвять счет 4:4, но у парней Клоппа уже начинал просматриваться будущий характер чемпионов.

Адам Лаллана вырвал победу для мерсисайдцев на 90+5 минуте, а затем, празднуя, умудрился сломать очки своего главному тренеру.

Источник: Getty Images

2 марта 2016 года Ливерпуль - Манчестер Сити 3:0

Накануне Ливерпуль уступил Сити в финале Кубка лиги, потому к матчу парни Клоппа подходили с решимостью отомстить хотя бы в чемпионате. 

Мерсисайдцы камня на камне не оставили от соперников на Энфилде, полностью переиграв "горожан" по всем пунктам и забив им три безответных гола.

Источник: Getty Images

14 апреля 2016 года Ливерпуль - Боруссия Д 4:3

Еще один достойный пример того, как Клопп учил свою команду никогда не сдаваться. После первого матча мерсисайдцам нужна была победа, но в первые 10 минут Боруссия забила дважды.

Ориги отыграл один мяч, но Ройс снова поставил Ливерпуль в очень тяжелое положение. Что бы там не сказал Клопп своей команде в перерыве, но "красные" вышли и оформили крутейший камбек практически за 10 минут.

Источник: Getty Images

2 декабря 2018 года Ливерпуль - Эвертон 1:0

Это был сложнейший матч для обоих команд, все шло к тому, что дерби закончится ничьей, но Клопп решил выпустить Ориги, который тогда часто ставал джокером команды.

Сначала бельгиец упустил два верных момента, судья не поставил чистейший пенальти за руку Сигурдссон и казалось, что сама судьба на стороне "ирисок". Однако на последней компенсированной минуте Ориги воспользовался ошибкой Пикфорда и забил победный гол.

Клопп настолько был рад, что выбежал на поле праздновать с командой. Позднее немецкому специалисту пришлось извиняться за свою бурную реакцию.

Источник: Getty Images

2 ноября 2019 года Астон Вилла - Ливерпуль 1:2

Еще один невероятный камбек, который почти позволил Ливерпулю взять чемпионский титул. На тот момент безпроигрышная серия клуба составляла 10 матчей и все говорило о том, что теперь она прервется.

Вилла вела в течение всего матча, и когда на табло оставались последние минуты команда Юргена Клоппа снова совершила невозможное, забив два гола в компесированное время.

Источник: Getty Images

7 мая 2019 года Ливерпуль - Барселона 4:0

В том же 2019 году Ливерпуль оформил один из крутейших камбеков в истории Лиги чемпионов. После первого матча мерсисайдцы должны были забивать четыре гола, чтобы проходить дальше, а лидеры - Салах и Фирмино - отсутствовали. Задача казалась невыполнимой.

Однако Юрген Клопп, похоже, таких слов не знает, потому что на Энфилде Ливерпуль с первых секунд был нацелен на разгром и, что самое невероятное, там и вышло. Дубли Ориги и Вейналдума позволили выйти команде в финал и завоевать кубок Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

16 мая 2021 года Вест Бромвич - Ливерпуль 1:2

Очередной камбек в очень непростом для клуба сезона. Но для болельщиков Ливерпуля этот матч стал знаковым, ведь победный гол на последних минутах матча оформил Алиссон.

Бразилец пришел на угловой и выборол победу для своей команды, а также стал первым вратерем в истории клуба, записавшим гол на свой счет.

Источник: Getty Images

27 августа 2022 года Ливерпуль - Борнмут 9:0

Ливерпуль слабо начал этот сезон, ни одной победы в первых трех турах и тут на Энфилд приезжает Борнмут.

Похоже, "вишням" не повезло попасть под горячую руку мерсисайдцев, уже в первом тайме парни Клоппа заколотили пять голов, а затем еще четыре во втором. Крупнейшая победа Ливерпуля при Юргене Клоппе.

Источник: Getty Images

5 марта 2023 года Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0

Одно из самых ярких английских дерби закончилось полным триумфом для одних и позором для других. В первом тайме все было спокойно, Ливерпуль уверенно вел в один мяч и ничего не предвещало беды.

А вот второй тайм болельщики МЮ запомнили, как настоящий ад. Сразу же с самого начала тайма Ливерпуль стал крушить, шесть голов за 45 минут и разгромная победа над принципиальным соперником.

Источник: Getty Images

До конца сезона еще остается немного времени, и как знать, может быть Ливерпуль Юргена Клоппа подарит фанатам футбола еще одну невероятную победу. Очень жаль, что немецкий тренер решил покинуть клуб, в котором он стал легендой.

Goal, адаптация Андрей Безуглый

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