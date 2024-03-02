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Любенович: Игроки Миная не верили в себя. После моего прихода начали верить

Рулевой закарпатцев рассказал, что ему удалось изменить в клубе за межсезонье.
Сегодня, 15:59
Желько Любенович / УПЛ ТБ, скриншот
Желько Любенович / УПЛ ТБ, скриншот

Главный тренер Миная Желько Любенович высказался о победе над Металлистом 1925.

По словам специалиста, его подопечные полностью выполнили его установку, которую он дал перед матчем.

"Поблагодарил за победу. Низкий поклон моим футболистам. Настоящие мужики. То, что говорил перед игрой, сегодня они показали на поле.

Долгожданная победа для нас, такой праздник. Президент зашел поздравил, вице-президент. Все очень довольны этой победой. Поэтому еще раз спасибо всем.

Ребята, как и с первой минуты, очень сильно переживали. То же самое, когда остались в большинстве - тоже переживали. Настолько хотели эту победу, не хотели упустить ее, когда был счет 1:0.

Мы собрались, сделали замены. Эти замены нам пошли на пользу, и мы эту игру довели до конца.

Я психологию поменял. Это было проблемой наших футболистов. Они просто не верили в себя, но после моего прихода уже начали верить в себя. Я им каждый день это говорю - чтобы верили в себя, что они могут с каждой командой играть.

И они это показывают на поле. Будем надеяться, что у нас есть будущее, что у нас есть шанс остаться в УПЛ", - сказал Любенович в эфире УПЛ ТВ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: минай Желько Любенович

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