"Почему вы не сохранили Месси": Nike жестко ответил на просьбу Барселоны дать больше денег

Президент Барселоны получил отказ от Nike на новый улучшенный контракт, пишет Диего Торрес Романо.

На этой неделе трое представителей спортивной компании встретились с президентом Барселоны Жоаном Лапортой.

Во время совместного ужина функционер попросил у Nike новый улучшенный контракт, однако получил очень жестокий отказ.

Инсайдер цитирует представителей Nike: "Если вы хотели больше денег, почему вы не сохранили Месси вместо того, чтобы подписать Левандовского?"

Также в компании объяснили, что после ухода Месси сотрудничество с Барселоной стало убыточным, однако они готовы подписать с командой новый контракт.

Его цена будет ниже текущей, однако это все еще лучшее предложение на рынке. Кроме того, компания не хочет разрывать отношения с клубом, чтобы не портить себе репутацию.

Ранее также сообщалось, что Барселона вряд ли сможет позволить себе испанского тренера.

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