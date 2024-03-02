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Футбол

"Почему вы не сохранили Месси": Nike жестко ответил на просьбу Барселоны дать больше денег

Сотрудничество с Барселоной приносит компании лишь убытки.
Сегодня, 16:55
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны получил отказ от Nike на новый улучшенный контракт, пишет Диего Торрес Романо.

На этой неделе трое представителей спортивной компании встретились с президентом Барселоны Жоаном Лапортой.

Во время совместного ужина функционер попросил у Nike новый улучшенный контракт, однако получил очень жестокий отказ.

Инсайдер цитирует представителей Nike: "Если вы хотели больше денег, почему вы не сохранили Месси вместо того, чтобы подписать Левандовского?"

Также в компании объяснили, что после ухода Месси сотрудничество с Барселоной стало убыточным, однако они готовы подписать с командой новый контракт.

Его цена будет ниже текущей, однако это все еще лучшее предложение на рынке. Кроме того, компания не хочет разрывать отношения с клубом, чтобы не портить себе репутацию.

Ранее также сообщалось, что Барселона вряд ли сможет позволить себе испанского тренера.

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