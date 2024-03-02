Звезда Копенгагена выпал из основы команды после интереса к нему европейских грандов

Руни Бардагжи уже видит себя в большом клубе, потому в Копенгагене его посадили на лавку.

Руни Бардагжи, который привлек к себе внимание всей Европы после выступлений за Копенгаген в ЛЧ, не играет за свой клуб, пишет teamtalk.

18-летний вингер привлек внимание обоих манчестерских клубов и Барселоны, а потому отказался продлевать контракт с Копенгагеном.

Хотя еще ни один клуб не связывался с датским клубом, игрок уже решил, что будет играть в европейском гранде.

Копенгаген не стал церемониться со своей главной звездой и посадил его на лавку. В этом году игрок еще не появлялся на поле.

Очевидно, Копенгаген согласен продать Бардагжи летом, и даже не за большую сумму, но конкуренция на игрока может вполне поднять итоговый платеж.

Ранее также сообщалось, что бывшая звезда МЮ посетил первое Гран-при сезона.

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