Технический комитет судей недоволен судейством Мансано

Арбитр идеально отсудил матч, но допустил ошибки в самом конце.

Технический комитет судей (CTA) недоволен действиями Хесуса Мансано в концовке матча Валенсия - Реал, пишет Marca.

При этом в CTA считают, что вплоть до последних минут матча арбитр показывал образцовое судейство, что вносит еще большее непонимание дальнейших ошибок.

На 99-й минуте Мансано допустил сразу ряд ошибок: не дал свисток при первой возможности, затем вновь не дал свисток, позволив продолжить игру и в итоге свистнул, когда мяч был над штрафной.

Пока неизвестно, будет ли Федерация футбола Испании как-либо реагировать на произошедшее.

Ранее также сообщалось, что игроки Реала устроили бардак в подтрибунном помещении.

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