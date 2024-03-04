Пушич - о поединке с Кривбассом: Могу посетовать лишь на то, что мы не забили больше

Главный тренер Шахтера Марино Пушич поделился мыслями о разгромной победе над Кривбассом.

По словам специалиста, единственное, что может его беспокоить - отсутствие еще большего количества голов.

"Когда ты ведешь в такой тяжелой игре 2:1, и имеешь на игрока больше, то мне было очень интересно увидеть, как моя команда будет реагировать на такую ситуацию. И они среагировали идеально.

За исключением момента, где мы пропустили гол, когда соперник имеет на игрока меньше. Хорошо, мы тогда имели преимущество в два мяча, может, команда была где-то неосторожна, но этого не должно было произойти.

Я сказал своей команде, что мы не должны пропускать, когда у нас на поле на игрока больше. Однако мы действовали очень хорошо в большинстве, что, могу сказать, не так просто. Вы можете увидеть во многих матчах внутреннего и международного уровня, что переиграть команду, в которой на одного игрока меньше, не очень легко, потому что соперник делает больше, он спешит, но мы это сделали.

Единственное, на что я могу сейчас жаловаться, так это то, что моя команда не забила больше голов. И это то, что мы должны вынести из этой игры - не пропускать в большинстве и больше забивать, когда мы играем в большинстве так хорошо, как сегодня", - отметил босниец на послематчевой пресс-конференции.

Также Пушич рассказал, возможно ли сравнивать эту игру с поединком против Александрии.

"Не все матчи можно сравнивать, потому что у каждого своя история, свои обстоятельства и энергия, поэтому их невозможно сравнить. Я имею собственное мнение относительно игры с "Александрией", потому что как тренер посмотрел ее дважды и могу вам сказать одно: мы продемонстрировали много хороших моментов.

Восприятие - это очень сложное слово. Восприятие может быть таким, вроде бы, если твой результат неудовлетворительный, ты играл плохо, но мы играли хорошо, имея те условия, потому что условия были ужасными: воздушные тревоги, состояние поля и прочее. Поэтому одна команда, которая хочет играть, которая строит атаку, пасует, играет позиционно, всегда находится в невыгодном положении, встречаясь с такими соперниками при таких обстоятельствах и на таком поле. И даже тогда мы очень хорошо выходили в атаку много раз. Не очень хорошо себя показали в последней фазе - это другая история, но несмотря на все, когда я вижу, как мы играли последние 15 минут, я считаю, что мы должны были забить два-три гола за этот отрезок времени. Поэтому даже тогда мы заслуживали победу. Это может быть воспринято так, будто, если результат неудовлетворительный, ты играл плохо, но это не так. При таких обстоятельствах моя команда выступила довольно неплохо. И это интересно, потому что вы не просматриваете матч, а я посмотрел его дважды, поэтому я могу вам рассказать о многих таких моментах. И это хороший вопрос. Но каждая игра имеет свою энергию, свою историю, и я считаю, что в этой истории мы заслуживали победить. Мы тогда сыграли вничью, немного не повезло. А следующая история - это то, как команда реагирует на следующую игру, важную игру. Этот соперник - лидер чемпионата, и не просто так, потому что это серьезный оппонент, очень хорошая команда.

Мы очень хорошо среагировали сегодня, поэтому должен сказать, что это ответ команды, которая имеет характер и хочет играть и бороться за что-то. Повторюсь, это только один матч, только три очка, мы ведем себя сдержанно, мы должны продолжать тяжело работать, чтобы прогрессировать во многих аспектах, потому что у нас молодая команда, и, как я уже говорил, мы должны довести эту команду до следующего уровня. Но реакция была очень хорошая, и я хочу поздравить мою команду, потому что она заслуживает комплиментов", - резюмировал Марино.

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