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Главный тренер Жироны высказался о неудачной игре с Мальоркой

У Мичела нет никаких претензий к отношению игроков.
Сегодня, 12:17
Мичел / Getty Images
Мичел / Getty Images

Наставник Жироны Мичел прокомментировал поражение от Мальорки, которое помешало его подопечным восстановить чемпионскую интригу в Испании.

По словам специалиста, каталонцы продолжат бороться за попадание в четверку лучших команд страны.

"У нас было много неточностей и нам не хватало агрессивности в атаках. Было сложно играть с таким ветром. Это был напряженный и равный матч. Мы продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Это наша цель, и мы не сдадимся.

Я разочарован результатом, но не отношением команды. Игроки отдали все силы на поле. Мы допустили несколько ошибок, которые стоили нам победы. Нам нужно учиться на этих ошибках и становиться лучше. У нас впереди еще много матчей, и мы будем бороться за каждое очко. Нам нужно сосредоточиться на следующей игре и постараться одержать победу", - заявил испанец на послематчевой пресс-конференции.

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