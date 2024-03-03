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Мальорка - Жирона 1:0 видео гола и лучших моментов матча Ла Лиги 03.03.2024

Украинцы не сумели спасти свою команду от неожиданной осечки.
Вчера, 22:47
Артем Довбик и Хосе Копете / Getty Images
Артем Довбик и Хосе Копете / Getty Images

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги состоялся матч, в котором встретились Мальорка и Жирона.

Каталонцы могли воспользоваться осечкой Реала, который днем ранее сыграл вничью с Валенсией (2:2). Однако вместо этого команда Мичела сама потеряла очки.

На 33-й минуте Хосе Копете использовал передачу Кайла Ларина, забив единственный гол всего матча, тем самым нанеся Жироне поражение.

Вашему вниманию видео гола и всех моментов матча Мальорка - Жирона в двадцать седьмом туре Ла Лиги:

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Мальорка - Жирона 1:0
Гол: Копете, 33

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.05
Владение мячом: 42% - 58%
Удары: 16 - 3
Удары в створ: 2 - 3
Фолы: 17 - 8

Мальорка: Райкович - Апуд, Вальент (Видаль, 55), Раильо, Копете, Лато - Санчес (Морланес, 55), Маскарель (Коста, 78), Родригес (Дардер, 68) - Ларин (Пратс, 68), Мурики.

Жирона: Гассанига - Коуту, Э. Гарсия, Хуанпе, Гутьеррес - Ромеро (Стуани, 78), А. Гарсия, Цыганков, Мартин (Порту, 55), Савио - Довбик.

Предупреждения: Вальент, Лато, Маскарель, Пратс, Дардер.

ИсточникMEGOGO

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