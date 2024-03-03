Мальорка - Жирона 1:0: обзор матча и результат игры 03.03.2024

В воскресенье, 3 марта, в рамках 27-го тура Ла Лиги Мальорка принимала Жирону. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит на 33-й минуте. Защитник Хосе Копесе стал героем для своей команды.

Источник: Getty Images

Отметим, украинские футболисты Жироны Артем Довбик и Виктор Цыганков провели на поле все 90 минут, однако результативными действиями не отличились.

После 27 туров чемпионата Испании Мальорка занимает 15-е место в турнирной таблице, а Жирона идет второй, набрав 59 баллов.

Статистика матча Мальорка - Жирона 27-го тура Ла Лиги

Мальорка - Жирона 1:0

Гол: Копете, 33

Ожидаемые голы (xG): 1.09 - 1.05

Владение мячом: 42% - 58%

Удары: 16 - 3

Удары в створ: 2 - 3

Фолы: 17 - 8

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