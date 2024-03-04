Реал подготовил предложение Баварии по Дэвису

Реал близок к приобретению защитника Баварии Альфонсо Дэвиса. Об этом сообщает издание Cadena SER.

"Сливочные" находятся на финальной стадии переговоров с мюнхенцами относительно трансфера 23-летнего левого защитника из Канады.

Бавария требовала за Дэвиса 50 миллионов евро, контракт которого действует до лета 2025 года, в то время как Реал предлагал 35 миллионов, но испанцы готовы повысить свое предложение, включая бонусы, чтобы удовлетворить запросы немецкого клуба.

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Реал уже обратился к Баварии по поводу Дэвиса, и, как сообщается, сделка почти завершена – осталось только уладить некоторые детали.

Предполагается, что канадец подпишет четырехлетний контракт с мадридским клубом, поскольку он выразил желание играть только за Реал.

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