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Эшворт определил главную цель для Манчестер Юнайтед

Клуб должен будет закупиться в Серии А.
Сегодня, 22:25
Бремер / Getty Images
Бремер / Getty Images

Вероятный будущий директор Манчестер Юнайтед Дэн Эшворт уже определил трансферные планы клуба, утверждает teamtalk.

Функционер Ньюкасла близок к переходу к манкунианцам, однако пока клубы не могут договориться между собой. Пока "сороки" отстранили Эшворта от работы.

Свое свободное время, если верить британских и итальянским СМИ, Эшворт посвящает будущим планам касательно МЮ.

По мнению британца, клуб обязан подписать летом двух звезд Серии А - Глейсона Бремера и Николо Бареллу.

Бразильца будет просто подписать, Ювентус не прочь его продать примерно за 60 млн евро, а вот с Бареллой сложнее. Хоть Интер и готов продавать любых своих игроков, Барелла - один из самых недешевых.

Ранее также сообщалось, что Кристал Пэлас не прочь продать своего защитника.

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