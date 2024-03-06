Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров

За последние несколько дней с Манчестер Юнайтед связались представители нескольких тренеров, утверждает ESPN.

К сожалению, издание не уточняет, какие именно специалисты желают возглавить манчестерский клуб, но спрос на место очень большой.

Такой ажиотаж вызван сообщениями, что Эрику тен Хагу никто не гарантировал сохранение тренерского кресла летом. Пока специалист продолжает работу.

Более того, нидерландец активно работает с клубом касательно летней трансферной кампании и организации предсезонного турне.

Пока клуб не решил, что делать с тен Хагом, а потому ни с кем из тренеров не начинал официальные переговоры.

Ранее также сообщалось, что Эшворт уже ппланирует летние трансферы МЮ.

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