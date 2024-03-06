iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров

Найти нового тренера манкунианцам будет легко.
Сегодня, 00:53
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

За последние несколько дней с Манчестер Юнайтед связались представители нескольких тренеров, утверждает ESPN.

К сожалению, издание не уточняет, какие именно специалисты желают возглавить манчестерский клуб, но спрос на место очень большой.

Такой ажиотаж вызван сообщениями, что Эрику тен Хагу никто не гарантировал сохранение тренерского кресла летом. Пока специалист продолжает работу.

Более того, нидерландец активно работает с клубом касательно летней трансферной кампании и организации предсезонного турне.

Пока клуб не решил, что делать с тен Хагом, а потому ни с кем из тренеров не начинал официальные переговоры.

Ранее также сообщалось, что Эшворт уже ппланирует летние трансферы МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Харри Кейн: статистика-2023/2024 Харри Кейн: статистика-2023/2024
Байер может заменить Алонсо другой легендой Реала Байер может заменить Алонсо другой легендой Реала
Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров
Европа00:50
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:44
Байер может заменить Алонсо другой легендой Реала
Лига Чемпионов00:27
Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Лига Чемпионов00:25
Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам
Европа00:11
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Бавария и ПСЖ - первые четвертьфиналисты
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Кейн и компания буквально уничтожили Лацио в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Лига Чемпионов23:55
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть Реал Сосьедад и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бокс23:23
"Только в мечтах Джошуа": Фьюри оценил прогноз Энтони на свой бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK