Сборная Германии планирует сменить тренера после Евро-2024
Немецкий футбольный союз хочет пригласить Юргена Клоппа.
Юлиан Нагельсманн, вероятней всего, сменить место работы после Евро-2024, пишет Bild.
Немецкий футбольный союз (DFB) понимает, что непросто удержать в сборной молодого и амбициозного специалиста, а потому уже планирует следующий шаг.
Руководство союза пришло к выводу, что идеальным тренером для Бундестим будет Юрген Клопп.
Немецкому специалисту дадут время отдохнуть после Ливерпуля, и позднее предложат место в сборной. После ухода Нагельсманна командой будет руковдить Сандро Вагнер.
Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти грозит тюремный срок.
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