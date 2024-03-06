Сборная Германии планирует сменить тренера после Евро-2024

Юлиан Нагельсманн, вероятней всего, сменить место работы после Евро-2024, пишет Bild.

Немецкий футбольный союз (DFB) понимает, что непросто удержать в сборной молодого и амбициозного специалиста, а потому уже планирует следующий шаг.

Руководство союза пришло к выводу, что идеальным тренером для Бундестим будет Юрген Клопп.

Немецкому специалисту дадут время отдохнуть после Ливерпуля, и позднее предложат место в сборной. После ухода Нагельсманна командой будет руковдить Сандро Вагнер.

Ранее также сообщалось, что Карло Анчелотти грозит тюремный срок.

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