Салах вернулся в общую группу Ливерпуля накануне матча против Ман Сити

Для болельщиков Ливерпуля появились хорошие новости.

Как стало известно благодаря сообщению пресс-службы клуба, в общую группу на тренировках вернулся египетский вингер Мохаммед Салах.

Лидер "красных" пропустил последние 4 матча своей команды, в частности, финал Кубка Лиги против Челси, но может сыграть в следующем туре АПЛ против Манчестер Сити, который состоится уже 10 марта. Также он может появиться на поле в завтрашнем матче против пражской Спарты для набора формы.

Отметим, что Ливерпуль и Манчестер Сити являются главными претендентами на титул чемпиона Англии в текущем сезоне. Сейчас коллектив Юргена Клопа опережает подопечных Пепа Гвардиолы на одно очко, у Арсенала, который также принимает участие в борьбе на 2 очка меньше чем у мерсисайдцев.

Напомним, на нашем сайте вы можете узнать котировки букмекеров на победителя АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!