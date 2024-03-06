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Салах вернулся в общую группу Ливерпуля накануне матча против Ман Сити

Єгиптянин може допомогти команді в надважливому матчі.
Сегодня, 19:46
Мохаммед Салах / Getty Images
Мохаммед Салах / Getty Images

Для болельщиков Ливерпуля появились хорошие новости.

Как стало известно благодаря сообщению пресс-службы клуба, в общую группу на тренировках вернулся египетский вингер Мохаммед Салах.

Лидер "красных" пропустил последние 4 матча своей команды, в частности, финал Кубка Лиги против Челси, но может сыграть в следующем туре АПЛ против Манчестер Сити, который состоится уже 10 марта. Также он может появиться на поле в завтрашнем матче против пражской Спарты для набора формы.

Отметим, что Ливерпуль и Манчестер Сити являются главными претендентами на титул чемпиона Англии в текущем сезоне. Сейчас коллектив Юргена Клопа опережает подопечных Пепа Гвардиолы на одно очко, у Арсенала, который также принимает участие в борьбе на 2 очка меньше чем у мерсисайдцев.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Мохаммед Салах

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