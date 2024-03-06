iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лунин - в старте на ответный матч против РБ Лейпциг

Наверное, это никого не удивляет.
Сегодня, 20:21
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле встретится с РБ Лейпциг.

Рулевой "сливочных" Карло Анчелотти определился с составом на данный матч. Достаточно прогнозируемо, учитывая, тенденцию последних матчей место в воротах "сливочных" займет украинец Андрей Лунин.

Матч между Реалом и РБ Лейпциг состоится сегодня, 6 марта. в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в первом поединке между Реалом и РБ Лейпциг ] Лунин повторил клубный рекорд и установил два личных достижения.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро
Главный тренер сборной Украины U-19 охарактеризовал игровые качества сына Шевченко Главный тренер сборной Украины U-19 охарактеризовал игровые качества сына Шевченко
Сульшер: Манчестер Юнайтед не стоило возвращать Роналду Сульшер: Манчестер Юнайтед не стоило возвращать Роналду
Игрок, права на которого принадлежат Шахтеру, может сменить клубную прописку Игрок, права на которого принадлежат Шахтеру, может сменить клубную прописку
Помочь журналистам

Видео

Дубль Мбаппе в обзоре матча Реал Сосьедад - ПСЖ
Дубль Мбаппе в обзоре матча Реал Сосьедад - ПСЖ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа22:46
Милан все еще хочет построить новый стадион, но не отказывается от варианта с реконструкцией Сан-Сиро
Европа22:44
Главный тренер сборной Украины U-19 охарактеризовал игровые качества сына Шевченко
Европа22:21
Сульшер: Манчестер Юнайтед не стоило возвращать Роналду
Европа22:17
Игрок, права на которого принадлежат Шахтеру, может сменить клубную прописку
Лига Чемпионов21:59
Реал - Лейпциг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов21:59
Манчестер Сити - Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Лига Европы21:49
Лига Европы-2023/24: Спортинг сыграл вничью с Аталантой в первом матче противостояния
Украина21:46
Все легально: комитет арбитров УАФ прокомментировал скандальный гол Шахтера Кривбассу
Европа21:43
Спортинг и Аталанта не выявили победителя в матче Лиги Европы
Европа21:30
Бавария отказалась от подписания одноклубника Трубина
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK