Лунин - в старте на ответный матч против РБ Лейпциг

Наверное, это никого не удивляет.

В рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов Реал на своем поле встретится с РБ Лейпциг.

Рулевой "сливочных" Карло Анчелотти определился с составом на данный матч. Достаточно прогнозируемо, учитывая, тенденцию последних матчей место в воротах "сливочных" займет украинец Андрей Лунин.

Матч между Реалом и РБ Лейпциг состоится сегодня, 6 марта. в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что в первом поединке между Реалом и РБ Лейпциг ] Лунин повторил клубный рекорд и установил два личных достижения.

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