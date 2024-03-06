Барселона готовится расстаться со своим ключевым защитником

В Барселоне готовы к тому, что не удастся удержать Рональда Араухо, утверждает RAC1.

Клуб будет готов продать игрока летом, тем более, что исходящий трансфер на 100 млн может существенно помочь клубу.

В ближайшее время руководство начнет поиск вариантов замены звездному уругвайцу. Однако это еще не все проблемы клуба.

Также летом клуб могут покинуть Жюль Кунде и Иньиго Мартинес, по поводу последнего даже не уверены, что смогут его зарегистрировать.

Вероятней всего, следующим пунктом назначения Араухо станет Бавария, которая активно пыталась заполучить футболиста зимой.

Ранее также сообщалось, что Барселоне были предложены услуги аргентинского нападающего.

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