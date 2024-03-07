Челси и Ливерпуль снова столкнутся на трансферном рынке

Звезда Фулхэма оказался на радарах Челси и Ливерпуля, пишет teamtalk.

Напомним, прошлым летом оба клуба дважды сталкивались в борьбе за игроков, в итоге лондонцы приобрели Ромео Лавию и Мойзеса Кайседо.

Теперь же оба клуба намерены подписать Энтони Робинсона из Фулхэма, поскольку и в Лондоне, и в Ливерпуле нуждаются в левом защитнике.

Интересно, что у клубов схожие проблемы. В Челси недовольны травмами Бена Чиллуэла, в Ливерпуле - Энди Робертсона, и оба клуба восхищены Робинсоном.

Молодая звезда сборной США проводит отличный сезон в составе "дачников", у него шесть ассистов в 30 матчах, и отличные как атакующие, так и защитные показатели.

Трансфермаркт оценивает защитника в 20 млн евро, однако, учитывая конкуренцию, Фулхэм может попробовать заработать гораздо больше.

Ранее также сообщалось, что звезду Челси ждет судебное разбирательство.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!