Женская сборная Литвы отказалась играть против беларуси

Террористы достались им в соперники в рамках отбора к Евро-2025.

Женская сборная Литвы не будет играть против сборной беларуси.

Об этом заявил президент Литовской федерации футбола Эдгарас Станкявичюс в эфире радио LRT.

Литва получила беларусь в соперники на отборе к Евро-2025, однако сразу заявила, что не будет с ней играть. Также среди соперников оказались Кипр и Грузия.

"Если говорить о спортивной составляющей, то жребий вполне благоприятен. Все три команды можно победить, но с командой беларуси мы точно не планируем играть. Очень надеюсь, что санкции от УЕФА ограничатся техническими поражениями, и наши футболистки продолжат участие в отборе. Для меня самое главное, чтобы нас не дисквалифицировали", - заявил Станкявичюс.

Ранее, напомним, женская сборная Украины сохранила место в дивизионе B на следующий розыгрыш Лиги наций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!