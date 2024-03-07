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Болельщики Страсбура выступили против Боули

Фанаты недовольны трансферной политикой владельцев.
Сегодня, 13:32
Тодд Боули / Getty Images
Тодд Боули / Getty Images

Болельщики Страсбура выступили против владельцев клуба компании Тодда Боули BlueCo.

Во французском клубе новые владельцы устроили ту же трансферную кампанию, что и в Челси, то есть, начали скупать молодежь с большим потенциалом.

И как в Челси, результата это не дало. Команда под руковдством Патрика Виейра идет на 12-м месте в Лиге 1, а болельщики недовольны продажей лидеров клуба.

"Сейчас Страсбур - не более чем финансовый актив, принадлежащий инвестиционному фонду, который уже владеет другим футбольным клубом. Мы уже говорили это раньше и повторим снова: Мультиклубы убивают футбол, и мы будем с этим бороться!

Два трансферных окна также прошли, и все, что мы можем сделать, это беспомощно наблюдать, как наш клуб лишается всех своих опытных игроков. В пользу молодых и перспективных игроков. Теперь ясно, что BlueCo требует набирать игроков не старше 23 лет.

Нас не обманешь! Ни один профессиональный клуб не может быть конкурентоспособным в таких условиях. Без сбалансированного набора игроков десятки миллионов, вложенные в этих молодых игроков, будут служить не Страсбуру, а только интересам новых владельцев. Вот почему мы спрашиваем: каков реальный план BlueCo в отношении Страсбура?", - приводит выдержку из обращения фанатов 90Min.

Ранее также президент Барселоны оценил свои три года в клубе.

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