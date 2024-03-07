Президент Барселоны оценил свою работу за три года в клубе

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о своей работе во главе клуба.

"Спустя три года с момента, когда члены Барселоны выразили нам доверие на выборах, совет директоров, который я имею честь возглавлять, очень гордится проделанной работой. Без сомнений, «Барселона» на верном пути, клуб силен и хорошо организован. Можем утверждать, что за счет таланта, смелости, отваги и профессионализма ситуация в клубе исправилась. Это не случайность, а результат больших усилий по реализации детального стратегического плана, представленного разными департаментами клуба. Воспользуюсь тем, что пишу эти строки, чтобы поблагодарить сотрудников за талант и барселонский дух, которые они день за днем отдают клубу. Без них чудо спасения клуба от крушения было бы невозможно".

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"Чтобы должным образом оценить усилия и достижения за последние три года, стоит вспомнить ситуацию, в которой мы оказались в марте 2021 года: у клуба отрицательный баланс на счетах и астрономический долг, большая часть которого – краткосрочная. Кроме того, проект Espai Barça явно недооценили. Также Барселона нарушала обязательства перед спортивными и финансовыми организациями. Управления и внутреннего контроля не было. С такими вводными любая частная компания вступила бы в процедуру технического банкротства. Но мы не дрогнули перед лицом такой угрозы и приняли смелые решения, исходя из двух неотъемлемых предпосылок: расходы по восстановлению экономики клуба не должны были лечь на плечи его членов, а модель собственность Барсы не могла оказаться под угрозой", – приводит слова испанского функционера издание Diario Sport.

Напомним, 7 марта 2021 года Лапорта победил на выборах с 58% и вступил в должность президента Барселоны.

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