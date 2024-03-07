Анчелотти признал, что ошибся с составом на матч с РБ Лейпцигом
Итальянец выставил бы на поле других игроков.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о матче против РБ Лейпцига (1:1) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Критику, когда она заслуженная, надо воспринимать. Сегодня она заслуженная. Свист заслуженный.
Важно иметь такую требовательную публику, как на Бернабеу".
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"Не поставил бы тот же стартовый состав, если бы мне пришлось снова его выбирать", — сказал Анчелотти в интервью Madrid Zone.
Напомним, по сумме двух матчей Реал прошел в следующий этап Лиги чемпионов (2:1 общий счет).
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