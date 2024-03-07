Хуже, чем в Марселе: Римские фанаты напали на болельщиков Брайтона

Фанаты Брайтона, приехавшие на матч с Ромой были атакованы неизвестными, пишет The Telegraph.

Как сообщается, на двоих англичан напали семеро неизвестных в масках, вооруженные ножами. Оба фаната получили ножевые ранения.

К счастью, свидетелями нападения стали сотрудники ресторана, которые оперативно вызвали полицию.

Позднее в социальных сетях еще нескольк гостей столицы Италии сообщили, что на них попробовали напасть.

"На меня и пару моих друзей напали в Риме прошлой ночью после того, как мы вышли из бара. Просто хочу сказать, что каждый фанат Брайтона в Риме, пожалуйста, будьте осторожны. Здесь очень опасно и хуже, чем в Марселе", - написал в Твиттере пользователь @joeythorpe96.

Полиция Рима просит всех гостей столицы воздержаться от клубной атрибутики ради собственной безопасности.

Ранее также сообщалось, что болельщики Страсбура выступили против Боули.

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