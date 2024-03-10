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"Иногда приходится притворяться идеалом": Гвардиола высказался о давлении на тренеров

Испанец отметил, что в свое время ушел из Барселоны именно из-за усталости от ожиданий.
Сегодня, 15:05
Пеп Гвардиола / Getty Images
Пеп Гвардиола / Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о значении общественного давления на его карьеру и коллег по тренерскому цеху.

Испанский специалист заявил, что иногда ему приходится притворяться супергероем.

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"У всех тренеров бывают взлеты и падения. В Барселоне я действительно устал от этого и ушел. В Манчестер Сити я пробыл дольше, чем думал, когда приезжал сюда. Требования высокие ко всем тренерам, и каждый справляется с давлением по-своему.

Руководство клуба знает, когда я устал или нахожусь в плохом настроении. Иногда тебе приходится притворяться суперменом и идеалом, который выигрывает тысячу миллионов титулов и постоянно делает что-то невероятное. Сегодня люди озадачены, они думают: "Вау, этот парень идеален!", - сказал Пеп.

Отметим, что сегодня, 10 марта, Гвардиола в последний раз встретится в рамках АПЛ с Юргеном Клоппом, который покинет Ливерпуль в конце этого сезона. Одной из причин своего ухода немец называл как раз усталость от общественных ожиданий и СМИ.

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