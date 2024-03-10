Лидеры АПЛ поборются летом за звезду Вулверхэмптона

Педру Нету давно пора на повышение.

Манчестер Сити и Ливерпуль намерены летом подписать Педру Нету, пишет The Telegraph.

24-летний португалец постоянно на слуху после своего перехода в Вулверхэмптон еще в 2019 году. Пару лет назад вингера пытался подписать Арсенал, но тогда у "волков" была сильная позиция.

Теперь же игрок стал более доступен, да и и английские гранды готовы предложить серьезные деньги. Ведь Нету показывает, что уже давно перерос уровень своего текущего клуба.

Трансфермаркт оценивает порутгальца в 42 млн евро, однако ожидается, что "волки" не продадут игрока дешевле, чем 70 млн.

Сити и Ливерпуль не единственные клубы, которые следят за Нету, но именно их позиция наиболее сильная по отношению к этому трансферу.

Напомним, что накануне эти два клуба поделили между собой очки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!