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Лидеры АПЛ поборются летом за звезду Вулверхэмптона

Педру Нету давно пора на повышение.
Сегодня, 20:30
Педру Нету / Getty Images
Педру Нету / Getty Images

Манчестер Сити и Ливерпуль намерены летом подписать Педру Нету, пишет The Telegraph.

24-летний португалец постоянно на слуху после своего перехода в Вулверхэмптон еще в 2019 году. Пару лет назад вингера пытался подписать Арсенал, но тогда у "волков" была сильная позиция.

Теперь же игрок стал более доступен, да и и английские гранды готовы предложить серьезные деньги. Ведь Нету показывает, что уже давно перерос уровень своего текущего клуба.

Трансфермаркт оценивает порутгальца в 42 млн евро, однако ожидается, что "волки" не продадут игрока дешевле, чем 70 млн.

Сити и Ливерпуль не единственные клубы, которые следят за Нету, но именно их позиция наиболее сильная по отношению к этому трансферу.

Напомним, что накануне эти два клуба поделили между собой очки.

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