Президент ПСЖ высказался о шансах команды завоевать Лигу Чемпионов

Владелец и президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал шансы команды на завоевание Лиги Чемпионов в этом сезоне.

По словам катарца, французский гранд находится на стадии построения нового коллектива, поэтому, не стоит ожидать, что им удастся получить желаемое.

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"Лига Чемпионов - это долгая история.

В начале сезона мы сказали, что хотим создать команду будущего, команду, которая сможет играть вместе в течение следующих шести-восьми лет. У нас самая молодая команда в четвертьфинале Лиги чемпионов, самая молодая команда среди топ-10 европейских клубов. Мы гордимся этим. Замечательно, что мы придерживаемся этой стратегии, с молодыми игроками и молодыми французскими игроками также.

Конечно! Игроки хотят побеждать в каждом матче, но мы также должны быть реалистами. Мы строим команду. Большинство игроков новые. В последнем матче за нас играли только двое или трое игроков, которые играли за нас в прошлом году. Мы строим новую команду, поэтому это нелегко. Игроки не готовы только потому, что мы собрали их вместе.

Я также горжусь тренером Луисом Энрике, который делает фантастическую работу, фантастическую работу по построению команды. Речь идет не только о наших результатах, но и о нашем стиле игры, стратегии, видении. Я также очень горжусь спортивным директором Луишем Кампосом, который делает невероятную работу; все игроки также. Мы очень счастливы", - резюмировал Аль-Хелаифи.

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