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ПСЖ предлагал баснословные деньги Барселоне за полузащитника

Ямаль мог оказаться во Франции.
Сегодня, 17:21
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

ПСЖ рассматривает хавбека Барселоны Ламина Ямал как возможную замену Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Парижский клуб готов заплатить "сине-гранатовым" 200 миллионов евро за 16-летнего игрока сборной Испании.

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Интерес к игроку уже известен каталонскому клубу, и португальский агент Жорже Мендеш на этой неделе посетил Барселону для обсуждения возможного трансфера с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Португальский агент готов выступить посредником в этом соглашении. Однако президент каталонцев заявил, что клуб не собирается продавать футболиста. Клаусула в контракте игрока с клубом составляет 1 миллиард евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ламин Ямаль

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