ПСЖ предлагал баснословные деньги Барселоне за полузащитника

Ямаль мог оказаться во Франции.

ПСЖ рассматривает хавбека Барселоны Ламина Ямал как возможную замену Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Парижский клуб готов заплатить "сине-гранатовым" 200 миллионов евро за 16-летнего игрока сборной Испании.

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Интерес к игроку уже известен каталонскому клубу, и португальский агент Жорже Мендеш на этой неделе посетил Барселону для обсуждения возможного трансфера с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Португальский агент готов выступить посредником в этом соглашении. Однако президент каталонцев заявил, что клуб не собирается продавать футболиста. Клаусула в контракте игрока с клубом составляет 1 миллиард евро.

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