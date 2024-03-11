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Цыганков сможет помочь сборной в матче против Боснии и Герцеговины

Украинца обошла стороной серьезная травма.
Сегодня, 14:42
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Болельщики сборной Украины смогут выдохнуть с облегчением после последних новостей связанных с Виктором Цыганковым.

Как сообщает испанский журналист Нил Соля, который близок к Жироне, украинский вингер прошел дополнительный медосмотр после повреждения в матче Ла Лиги против Осасуны, и он не выявил у него тяжелой травмы.

В худшем случае Виктор пропустит только поединок против Хетафе, который состоится уже в эту субботу, что позволяет ему поехать в сборную Украины на матч против Боснии и Герцеговины.

Отметим, что подопечные Сергея Реброва сыграют против балканского коллектива 21 марта. В случае победы 26 марта "желто-голубые" сыграют с победителем пары Исландия - Израиль за выход на Евро-2024.

Напомним, ранее сообщалось, что в сборную Украины довызвали Александра Тымчика и Алексея Гуцуляка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Виктор Цыганков

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