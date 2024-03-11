Футболистов Днепра-1 и Динамо довызвали в сборную

Александр Тымчик и Алексей Гуцуляк могут сыграть против Боснии.

Состав сборной Украины на мартовский сбор, в рамках которого команда точно сыграет с Боснией и Герцеговиной претерпел изменения.

Как сообщает пресс-служба УАФ, Сергей Ребров перевел из резерва в основу игроков Динамо и Днепра-1 Александра Тымчика и Алексея Гуцуляка соответственно.

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Гуцуляк в случае выхода на поле станет очередным дебютантом сборной Украины. Тымчик уже не раз вызывался и сыграл за "желто-голубых" уже 15 матчей, забив 1 гол.

Отметим, что с Боснией и Герцеговиной Украина сыграет 21 марта, а 26 марта, в случае победы над балканским коллективом, сможет побороться за выход на Евро-2024 с победителем пары Исландия-Израиль.

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