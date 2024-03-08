Десяток отличий от МинСпорта: анализ состава сборной Украины

Ванат и Лунин в сборной, а Коваленко – нет / коллаж Василий Войтюк / Getty Images

Сборная Украины по футболу в конце марта проведет матч плей-офф отбора на чемпионат Европы 2024 года против Боснии и Герцеговины.

Главный тренер команды Сергей Ребров объявил состав на тот поединок и на потенциальный финал квалификации.

Что же интересного в нем?

Вратари

Это фактически единственное звено, в котором обошлось без сюрпризов. Никто не сомневался в том, что Андрей Лунин в этот раз получит вызов в команду. Так же, как и основной кипер сборной Анатолий Трубин.

Вопрос был только в третьем, и здесь Ребров достаточно предсказуемо между Бущаном и Ризныком избрал голкипера Динамо Киев.

Защитники

В списке, который несколько дней назад выложило Министерство Молодежи и Спорта, были Владислав Дубинчак и Александр Сваток, о вызове которого даже успел сообщить Днепр-1.

Но ни первого, ни второго в официальном списке не оказалось. Как ни оказалось и Александра Тимчика, но этот защитник есть хотя бы в резервном списке Реброва.

Источник: Getty Images

Вызов Забарного, Матвиенко, Миколенко и Конопли с Караваевым, конечно, никого не удивил. Наверное, как и Бондаря. А вот дальше были вопросы.

Сергей Станиславович остановил выбор в пользу Дениса Попова и Максима Таловерова, отказавшись от того же Сватка или ветеранов Кривцова и Ракицкого.

Интересен выбор и второго левого защитника, здесь Ребров выбрал Богдана Михайличенко, который после перехода в Полесье наконец-то начал получать игровую практику. Именно ему тренер отдал предпочтение, а не Соболю, Кравцу, тому же Дубинчаку, или даже Брагару.

Полузащита

Главной потерей сборной является Тарас Степаненко, который даже не получил вызов в команду. Да, есть проблемы со здоровьем у Александра Зинченко, но он хотя бы есть в списке.

В документе Минспорта в списке был Егор Назарина, но Ребров определил его только в резерв. Зато тренер нашел место динамовцам Шапаренко и Бражко.

Источник: Getty Images

Может, Владимиру придется дебютировать за сборную в сверхважном матче, выполняя сверхважные функции Степаненко? Альтернативой будет Сергей Сидорчук, которого именно Бражко и сменил в состоянии Динамо.

Следует отметить, что в распоряжении наставника целых пять центральных хавбеков (без Бражка и Сидорчука), но всего три вингера – Мудрик, Цыганков и Зубков. Также есть Гуцуляк в резерве. Кроме того, многие интересные игроки остались вне заявки, хотя некоторые из них получили вызовы в молодежную и олимпийские сборные.

Форварды

Возможно, Ребров намерен использовать на фланге кого-то из центральных нападающих (опыт такой есть почти у всех).

Всего Сергей Станиславович вызвал четырех форвардов, решил не выбирать лишнего среди тройки Яремчук-Сикан-Ванат, а вызвать сразу всех.

За пределами заявки оказался Назарий Русин, который в документе МинСпорта числился в резервном списке.

Напомним, что поединки 1/2 финала плей-офф квалификации Евро-2024, в том числе и Босния и Герцеговина – Украина, будут сыграны 21 марта. Финалы квалификации – 26 марта.

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