iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Игроки Брентфорда поссорились с судьей после матча с Арсеналом

Неудаление Хавертца за симуляцию они посчитали обманом.
Сегодня, 12:10
Кай Хавертц / Getty Images
Кай Хавертц / Getty Images

Игроки Брентфорда остались недовольны судейством в матче против Арсенала, пишет Mirror.

Напомним, подопечные Артеты с трудом выцарапали победу у "пчел" благодаря голу Кая Хавертца.

Именно неудаление немца послужило причиной того, что игроки Брентфорда сцепились с главным арбитром в подтрибунном помещении.

Они считают, что Хавертц должен был быть удален на 62-й минуте за симуляцию. Игроки назвали поведение судьи обманом и позором.

Издание отмечает, что игроки Брентфорда не будут наказаны за свое поведение, так как инцидент с Хавертцом даже не был внесен в протокол.

Ранее также Почеттино рассказал, почему Мудрик не попадает в старт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Директора Манчестер Юнайтед и Барселоны провели встречу относительно возможных трансферов Директора Манчестер Юнайтед и Барселоны провели встречу относительно возможных трансферов
"Он плохо играет и прикрывается голами": бывший скаут Реала раскритиковал звезду "сливочных" "Он плохо играет и прикрывается голами": бывший скаут Реала раскритиковал звезду "сливочных"
Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира-2024 по парабиатлону Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира-2024 по парабиатлону
Проблемы с зарплатой все же есть? Заря на Динамо выйдет без лидеров-украинцев Проблемы с зарплатой все же есть? Заря на Динамо выйдет без лидеров-украинцев
Помочь журналистам

Видео

Видео классного гола Мудрика в обзоре матча Челси - Ньюкасл
Видео классного гола Мудрика в обзоре матча Челси - Ньюкасл

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: завершился восьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция гонок преследования на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа16:30
Директора Манчестер Юнайтед и Барселоны провели встречу относительно возможных трансферов
Европа16:05
"Он плохо играет и прикрывается голами": бывший скаут Реала раскритиковал звезду "сливочных"
Другие15:43
Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира-2024 по парабиатлону
Украина15:12
Проблемы с зарплатой все же есть? Заря на Динамо выйдет без лидеров-украинцев
Украина14:57
Днепр-1 снова потерял очки, теперь не обыграли ЛНЗ
Европа14:40
Маунт вернулся к тренировкам, он может принять участие в матче с Ливерпулем
Формула 113:59
Феррари пытается переманить ключевых инженеров Ред Булл
Олимпийские виды13:52
Зеленский отреагировал на допуск россиян на Олимпиаду под нейтральным флагом
Европа13:25
Бывший спортивный директор Ливерпуля вернется в клуб
Другие страны13:23
Петух и курочки: Икарди показал свое домашнее хозяйство
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK