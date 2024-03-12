Игроки Брентфорда поссорились с судьей после матча с Арсеналом

Неудаление Хавертца за симуляцию они посчитали обманом.

Игроки Брентфорда остались недовольны судейством в матче против Арсенала, пишет Mirror.

Напомним, подопечные Артеты с трудом выцарапали победу у "пчел" благодаря голу Кая Хавертца.

Именно неудаление немца послужило причиной того, что игроки Брентфорда сцепились с главным арбитром в подтрибунном помещении.

Они считают, что Хавертц должен был быть удален на 62-й минуте за симуляцию. Игроки назвали поведение судьи обманом и позором.

Издание отмечает, что игроки Брентфорда не будут наказаны за свое поведение, так как инцидент с Хавертцом даже не был внесен в протокол.

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