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Директора Манчестер Юнайтед и Барселоны провели встречу относительно возможных трансферов

Клубы вполне могут совершить интересный обмен.
Сегодня, 16:30
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Спортивный директор Барселоны Деку встретился с исполнительным директором МЮ Джоном Мерто, пишет Diario Sport.

По информации издания, стороны обсуждали возможные трансферы между клубами. В первую очередь это касается Мэйсона Гринвуда.

Каталонцы не прочь приобрести игрока, но не располагают достаточными средствами. Однако, также недавно стало известно, что МЮ интересен Жюль Кунде.

Стороны вполне могут договориться об обмене, который устроит все стороны, хотя убедить Кунде будет непросто.

Ранее также сообщалось, что к тренировкам вернулся Мэйсон Маунт.

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