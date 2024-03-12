Директора Манчестер Юнайтед и Барселоны провели встречу относительно возможных трансферов

Спортивный директор Барселоны Деку встретился с исполнительным директором МЮ Джоном Мерто, пишет Diario Sport.

По информации издания, стороны обсуждали возможные трансферы между клубами. В первую очередь это касается Мэйсона Гринвуда.

Каталонцы не прочь приобрести игрока, но не располагают достаточными средствами. Однако, также недавно стало известно, что МЮ интересен Жюль Кунде.

Стороны вполне могут договориться об обмене, который устроит все стороны, хотя убедить Кунде будет непросто.

Ранее также сообщалось, что к тренировкам вернулся Мэйсон Маунт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!