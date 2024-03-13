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Футбол

Легенда Барселоны назвал матч, который изменил его жизнь

Иньеста отметил важные моменты в своей карьере.
Сегодня, 14:55
Андреас Иньеста / Getty Images
Андреас Иньеста / Getty Images

Бывший полузащитник Барселоны Андрес Иньеста назвал самый памятный для него матч.

По словам испанца, для него был важен дебютный поединок в Лиге чемпионов.

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"Я назову мой дебютный матч – в Лиге чемпионов против Брюгге. Мы выиграли с минимальным преимуществом – 1:0, а я отыграл все 90 минут. Для меня это самый памятный момент.

Конечно, помимо всех финалов и титулов, это самый счастливый момент в моей карьере. Когда я был маленьким и играл на полях из гравия, я мечтал стать профессиональным футболистом, а когда стал им, то был безмерно счастлив.

Все, что произошло дальше, было следствием многих факторов, но самый важный день – это день, когда я дебютировал. А дальше уже было совершенство себя, самоотверженность и жертвенность – тяжелая работа не прекращалась ни на день", – приводит слова Иньесты ESPN.

Ранее сообщалось, что Златан присоединился к футбольному проекту легенды Барселоны.

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