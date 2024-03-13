Игрока московского клуба арестовали в Дубае

Теперь Квинси Промесу грозит экстрадиция на Родину, где у него серьезные проблемы с законом.

Вингера московского спартака Квинси Промеса арестовали в столице ОАЭ, Дубае. Об этом сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

По информации источника, это произошло по запросу нидерландской прокуратуры, которая будет требовать экстрадиции игрока на Родину.

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В Нидерландах Промесу грозит заключение из-за ранения его двоюродного брата и участие в незаконной торговле наркотиками.

Отметим, что несколько недель назад Куинси попал в аварию в ОАЭ, и поэтому не смог вернуться в страну-террористку со своей командой. Все это время он содержался под домашним арестом.

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