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Игрока московского клуба арестовали в Дубае

Теперь Квинси Промесу грозит экстрадиция на Родину, где у него серьезные проблемы с законом.
Вчера, 22:09
Квинси Промес / Getty Images
Квинси Промес / Getty Images

Вингера московского спартака Квинси Промеса арестовали в столице ОАЭ, Дубае. Об этом сообщило нидерландское издание De Telegraaf.

По информации источника, это произошло по запросу нидерландской прокуратуры, которая будет требовать экстрадиции игрока на Родину.

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В Нидерландах Промесу грозит заключение из-за ранения его двоюродного брата и участие в незаконной торговле наркотиками.

Отметим, что несколько недель назад Куинси попал в аварию в ОАЭ, и поэтому не смог вернуться в страну-террористку со своей командой. Все это время он содержался под домашним арестом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: криминал

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