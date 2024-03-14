В сборной Англии приняли решение по вундеркинду Манчестер Юнайтед

Кобби Майну не будет вызван на мартовские матчи.

В сборной Англии, вероятней всего, решили не вызывать Кобби Майну на мартовские матчи, пишет 90Min.

Напомним, что во время международной паузы Англия встретится с Бразилией и Бельгией на Уэмбли. Многие ожидали, что в этих матчах сможет дебютировать Майну.

Однако даже несмотря на хвалебные отзывы со стороны Саутгейта, хавбек, скорее всего, не попадает в состав "трех львов". Однако его могут пригласить играть за U-21.

Ранее Майну представлял Англию в составах U-17, U-18 и U-19. При этом хавбеком активно интересуются в сборной Ганы, за которую он может выступать благодаря родителям.

Согласно правилам ФИФА, игрок может сменить футбольное гражданство если не провел более трех матчей за сборную до достижения 21 года. После 21-го достаточно сыграть один матч. Товарищеские встречи не идут в зачет.

Ранее также сообщалось, что сборная Бельгии решила дать своему тренеру новый контракт.

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