iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

В сборной Англии приняли решение по вундеркинду Манчестер Юнайтед

Кобби Майну не будет вызван на мартовские матчи.
Сегодня, 13:59
Кобби Майну / Getty Images
Кобби Майну / Getty Images

В сборной Англии, вероятней всего, решили не вызывать Кобби Майну на мартовские матчи, пишет 90Min.

Напомним, что во время международной паузы Англия встретится с Бразилией и Бельгией на Уэмбли. Многие ожидали, что в этих матчах сможет дебютировать Майну.

Однако даже несмотря на хвалебные отзывы со стороны Саутгейта, хавбек, скорее всего, не попадает в состав "трех львов". Однако его могут пригласить играть за U-21.

Ранее Майну представлял Англию в составах U-17, U-18 и U-19. При этом хавбеком активно интересуются в сборной Ганы, за которую он может выступать благодаря родителям.

Согласно правилам ФИФА, игрок может сменить футбольное гражданство если не провел более трех матчей за сборную до достижения 21 года. После 21-го достаточно сыграть один матч. Товарищеские встречи не идут в зачет.

Ранее также сообщалось, что сборная Бельгии решила дать своему тренеру новый контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

"Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну "Мастер бокса против новичка": Валлин объяснил, почему Джошуа деклассировал Нганну
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы
Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны
"Это для моей семьи и нашей страны": Забарный оценил дебютный гол за Борнмут "Это для моей семьи и нашей страны": Забарный оценил дебютный гол за Борнмут
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде стартует заключительный этап Кубка мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа15:22
Тренер Жироны оценил шансы Цыганкова сыграть в матче Ла Лиги после травмы
Европа14:59
Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны
Европа14:50
"Это для моей семьи и нашей страны": Забарный оценил дебютный гол за Борнмут
Лига Чемпионов14:45
"Вызовите скорую...Но не для меня": Атлетико покуражился в соцсетях после победы над Интером
Украина14:30
Рух потерял до конца сезона уже второго капитана
Украина14:10
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 23-го тура
Европа13:59
В сборной Англии приняли решение по вундеркинду Манчестер Юнайтед
Биатлон13:45
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на девятом этапе Кубка мира
Европа13:35
Защитник Арсенала подписал с клубом долгосрочный контракт
Биатлон13:20
Биатлон-2023/2024: в Канаде стартует заключительный этап Кубка мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK