Английские клубы заинтересовались защитником Барселоны

Защитник Барселоны Пау Кубарси привлек внимание английских грандов, пишет Sport.es.

17-летний испанец в этом сезоне дебютировал за основую команду каталонцев и наиграл 23 матча в текущем сезоне.

Пау связан с Барселоной контрактом до 2026 года с отступными в 10 млн евро, что и привлекло внимание Челси, МЮ, Арсенала и Сити. При этом клубам придется подождать, пока игроку исполнится 18 лет в январе.

Однако сам защитник хотел бы продолжить выступать именно за каталонский клуб. Руководство Барсы также видит в Кубарси будущую звезду команды и готово предложить ему новый контракт.

Ранее также сообщалось, что защитник Арсенала уже подписал с клубом новый контракт.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!