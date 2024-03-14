Малиновский определился со своим будущим в Дженоа

Футболист Дженоа Руслан Малиновский хотел бы остаться в итальянском клубе.

Агент украинца Сергей Серебренников рассказал, что его клиенту нравится в Дженоа.

"Руслан хорошо ладит с Джилардино. Ему нравится в Дженоа, и он хотел бы остаться в команде. Мы видели, что произошло в Марселе", - приводит слова агента Сalcionapoli.

В текущем сезоне Руслан провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского.

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