Малиновский определился со своим будущим в Дженоа
Агент отметил отношения игрока с тренером команды.
Футболист Дженоа Руслан Малиновский хотел бы остаться в итальянском клубе.
Агент украинца Сергей Серебренников рассказал, что его клиенту нравится в Дженоа.
"Руслан хорошо ладит с Джилардино. Ему нравится в Дженоа, и он хотел бы остаться в команде. Мы видели, что произошло в Марселе", - приводит слова агента Сalcionapoli.
В текущем сезоне Руслан провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл присоединился к борьбе за одноклубника Малиновского.
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