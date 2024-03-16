iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Не вызывает удивления": Клопп прокомментировал очередной рекорд Салаха

Юрген назвал своего подопечного очень стабильным игроком.
Сегодня, 10:42
Юрген Клопп и Мохамед Салах / Getty Images
Юрген Клопп и Мохамед Салах / Getty Images

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал очередное ]историческое достижение Мохамеда Салаха.

По словам немецкого специалиста, Салах выдающийся и стабильный игрок, поэтому, это не вызывает удивления.

"Его статистика сейчас не вызывает удивления, потому что он выдающийся игрок.

Я работал с ним семь лет вместе, поэтому единственная проблема, которой у нас не было - это последовательность. Салах просто забивает, забивает и забивает, у него не заканчивается желание.

Он в любом случае имеет качество, но его желание забить просто не прекращается. Он улучшился во многих аспектах с тех пор, как он здесь. Он не остановится. Я удивлен в меньшей степени, чем, возможно, другие.

Я думал, что это уже произошло, честно говоря, в этом сезоне, но он некоторое время был травмирован, поэтому он не мог сделать это раньше, иначе это случилось бы в январе или феврале. Очень хорошо и, как я уже сказал, замечательно, что он вернулся", - сказал Клопп.

Ознакомиться со статистикой Мохамеда Салаха вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Юрген Клопп Мохамед Салах

Статьи по теме

Клопп оценил готовность Салаха сыграть с Манчестер Юнайтед Клопп оценил готовность Салаха сыграть с Манчестер Юнайтед
Экс-форвард МЮ уверен, что Клопп вернется в Ливерпуль Экс-форвард МЮ уверен, что Клопп вернется в Ливерпуль
Гвардиола высказался о потенциально последнем матче против Клоппа в карьере Гвардиола высказался о потенциально последнем матче против Клоппа в карьере
Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде пройдут женские и мужские гонки преследования последнего этапа
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Основной центрбек Атлетико травмировался накануне игры с Барселоной
Европа12:58
"Сложный, но привлекательный": Спортдир Баварии высказался о жребии Лиги чемпионов
Киберспорт12:39
PGL Major Copenhagen 2024: формат турнира, расписание и результаты
Киберспорт12:36
Российскую команду заменили на "мажоре" по Counter Strike 2
Европа12:32
Наставник Боснии и Герцеговины: Мне кажется, что украинские СМИ недооценивают нас
Формула 112:27
Расселл: Забавно видеть, как пилоты звонят Вольффу ради места в Мерседес
НБА12:09
Симмонс перенес вторую операцию на спине за последние три года
Другие страны12:05
Защитник, который принадлежит Шахтеру, станет полноценным игроком бразильского клуба
Европа11:43
Лучший режиссер, лучший актер и другие: Атлетико раздал свой Оскар
Европа11:35
Реал запланировал товарищеские матчи, чтобы протестировать Куртуа и Милитао
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK