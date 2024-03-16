"Не вызывает удивления": Клопп прокомментировал очередной рекорд Салаха

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал очередное ]историческое достижение Мохамеда Салаха.

По словам немецкого специалиста, Салах выдающийся и стабильный игрок, поэтому, это не вызывает удивления.

"Его статистика сейчас не вызывает удивления, потому что он выдающийся игрок.

Я работал с ним семь лет вместе, поэтому единственная проблема, которой у нас не было - это последовательность. Салах просто забивает, забивает и забивает, у него не заканчивается желание.

Он в любом случае имеет качество, но его желание забить просто не прекращается. Он улучшился во многих аспектах с тех пор, как он здесь. Он не остановится. Я удивлен в меньшей степени, чем, возможно, другие.

Я думал, что это уже произошло, честно говоря, в этом сезоне, но он некоторое время был травмирован, поэтому он не мог сделать это раньше, иначе это случилось бы в январе или феврале. Очень хорошо и, как я уже сказал, замечательно, что он вернулся", - сказал Клопп.

Ознакомиться со статистикой Мохамеда Салаха вы можете на нашем сайте.

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