Анчелотти: Реал чувствует себя в безопасности с Луниным
Итальянец доволен выступлениями украинского стража ворот.
Главный тренер Реала Карло Анчелотти высказался о выступлениях голкипера Андрея Лунина.
"Мы выяснили, что у нас есть отличный вратарь. Что касается Куртуа, посмотрим – он возвращается после серьезной травмы. Мы чувствуем себя в безопасности с Луниным и не спешим с возвращением Тибо", – сказал Анчелотти в интервью Madrid Xtra.
Напомним, в последнем матче Реал встречался с Осасуной. Матч завершился работой "сливочных" со счетом 4:2. На счету Лунина два сейва.
Ранее сообщалось, что Анчелотти установил новый рекорд Ла Лиги.
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