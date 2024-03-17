Легенда Барселоны предложил интересное нововведение для футбола

Жерар Пике предложил отменить ничьи в профессиональном футболе.

По мнению бывшего защитника сборной Испании, в других видах спорта нет ничьей, а потому и футболу пора меняться.

Тем более, что молодому поколению неинтересно смотреть 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0.

"Нужно найти способы забивать больше голов или чтобы игра не могла закончиться ничьей. Может, отменить ничьи, почему бы и нет? В бейсболе и баскетболе ничьих не бывает. Вы идете на игру, и она заканчивается ничьей, и возникает чувство: "Кто победил?"

Футбол боится перемен. У него огромная история, он очень традиционный, но перемены произойдут, они должны произойти. Новому поколению трудно понять 90-минутную игру, которая может закончиться со счетом 0:0", - цитирует Пике The Times.

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