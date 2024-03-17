Тен Хаг - о матче с Ливерпулем: МЮ должен спасти сезон

Ерік тен Хаг багато чекає від своєї команди в матчі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, МЮ прийматиме вдома Ліверпуль у рамках чвертьфіналу Кубка Англії.

Наставник манчестерського клубу вважає, що це останній шанс для МЮ врятувати сезон і завоювати хоч якийсь трофей.

"Ми повинні врятувати сезон. Ми знаємо, що нам потрібно надолужити згаяне в Прем'єр-лізі, але зараз у нас є можливість виграти трофей.

Наша єдина можливість - це Кубок Англії, від нього нас відділяють лише три перемоги. Попереду великі ігри, і ми повинні показати себе якнайкраще.

Неділя стане для нас перевіркою, але нам подобаються перевірки та випробування. Ми можемо розслабитися до певної міри, тому що віримо в себе. У неділю ми повинні довести це", - цитує тренера Daily Mail.

Раніше також Клопп зізнався, що ніколи не замислювався про дербі з МЮ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!