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Тен Хаг - о матче с Ливерпулем: МЮ должен спасти сезон

Воскресный матч - последний шанс на трофей.
Сегодня, 14:31
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

Ерік тен Хаг багато чекає від своєї команди в матчі проти Ліверпуля.

Нагадаємо, у неділю, 17 березня, МЮ прийматиме вдома Ліверпуль у рамках чвертьфіналу Кубка Англії.

Наставник манчестерського клубу вважає, що це останній шанс для МЮ врятувати сезон і завоювати хоч якийсь трофей.

"Ми повинні врятувати сезон. Ми знаємо, що нам потрібно надолужити згаяне в Прем'єр-лізі, але зараз у нас є можливість виграти трофей.

Наша єдина можливість - це Кубок Англії, від нього нас відділяють лише три перемоги. Попереду великі ігри, і ми повинні показати себе якнайкраще.

Неділя стане для нас перевіркою, але нам подобаються перевірки та випробування. Ми можемо розслабитися до певної міри, тому що віримо в себе. У неділю ми повинні довести це", - цитує тренера Daily Mail.

Раніше також Клопп зізнався, що ніколи не замислювався про дербі з МЮ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эрик тен Хаг

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