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Игрок экс-соперника Зари установил невероятный рекорд в чемпионате Бельгии

Будем надеяться, что на матчи сборных Омри Гандельман не сохранит эту форму, ведь он может сыграть против Украины.
Вчера, 22:39
Омри Гандельман / Getty Images
Омри Гандельман / Getty Images

В рамках 30-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле встретился с Шарлеруа.

На 29-й минуте этого матча вынужденно на поле появился израильский хавбек Омри Гандельман, который позже вписал себя в историю местной лиги.

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Гандельман отметился покером и стал первым игроком чемпионата Бельгии, который сделал это после выхода на замену.

Отметим, что Гент встречался с Зарей в этом розыгрыше Лиги конференций, а Израиль может стать соперником сборной Украины в матче за выход на евро, если сборные пройдут Исландию и Боснию соответственно.

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