Нидерландский гранд повторил антирекорд почти 70-летней давности

В рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов Аякс встретился с роттердамской Спартой

Аутсайдер Эредивизи сумел отличиться двумя голами в ворота "сыновей Бога", что "помогло" амстердамцам повторить собственный клубный антирекорд.

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Во всех турнирах Аякс в этом сезоне пропустил 71 мяч во всех турнирах. Единственный раз такое с командой было в сезоне-1958/59.

Отметим, что в итоге коллектив Джона ван Шипа отыгрался и свел матч к ничьей 2:2.

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