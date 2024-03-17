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Нидерландский гранд повторил антирекорд почти 70-летней давности

Аякс крайне ненадежно играет в обороне.
Сегодня, 19:44
Аякс / Getty Images
Аякс / Getty Images

В рамках 26-го тура чемпионата Нидерландов Аякс встретился с роттердамской Спартой

Аутсайдер Эредивизи сумел отличиться двумя голами в ворота "сыновей Бога", что "помогло" амстердамцам повторить собственный клубный антирекорд.

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Во всех турнирах Аякс в этом сезоне пропустил 71 мяч во всех турнирах. Единственный раз такое с командой было в сезоне-1958/59.

Отметим, что в итоге коллектив Джона ван Шипа отыгрался и свел матч к ничьей 2:2.

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