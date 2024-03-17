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Лучшие 30 минут в сезоне: Тен Гаг высказался о победе над Ливерпулем

Нидерландец остался доволен своими подопечными.
Вчера, 23:10
Эрик тен Хаг / Getty Images
Эрик тен Хаг / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка Англии Ман Юнайтед одолел Ливерпуль в голевой перестрелке.

После поединка Эрик тен Гаг поделился мыслями об игре своих подопечных.

"Чтобы выйти в финал, мы должны сыграть на максимуме своих возможностей. Мы видели, что Ковентри имеет отличный дух, отличный менталитет. Мы будем готовиться изо всех сил, чтобы сыграть в финале.

Первые 30 минут были лучшими за весь наш сезон, мы действовали как команда, но потом у нас появились разрывы между линиями, а этого нельзя допускать против одной из лучших команд Европы. Они переиграли нас.

Мы внесли изменения, рискнули и игроки были на высоте. Их отношение было замечательным, они верили в победу. Рашфорд неуступчив, он продолжает идти вперед, обычно он реализует такие моменты, но продолжал искать другой шанс. Это вдохновило остальных игроков.

Мы имеем команду, рассчитанную на будущее. На подходе игроки, которые очень хорошо прибавляют, такие как Диалло, Гарначо, Майну", - цитирует слова нидерландского специалиста британский телеканал BBC

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Эрик тен Хаг

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