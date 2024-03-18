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Футбол

Сборная Бразилии осталась на мартовские матчи без одного из основных игроков

Габриэль Магальяеш пропустит товарищеские встречи с Испанией и Англией
Сегодня, 17:33
Габриэль Магальяеш
Габриэль Магальяеш

Сборная Бразилии вынужденно сделала одно изменение в своей заявке на мартовские матчи.

Как сообщает местная федерация футбола, поединки против Англии и Испании из-за травмы пропустит центрбек Арсенала Габриэль Магальяеш. Характер повреждения игрока неизвестен.

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Вместо Магальяеша рулевой "пентакампеонов" Дориваль Жуниор включил в заявку защитника Ювентуса Бремера.

Отметим, что поединки против Англии и Испании пройдут 23 и 26 марта соответственно и станут дебютными для нового тренера бразильцев.

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