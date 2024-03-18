Ювентус определился с судьбой Аллегри на фоне неудачных результатов

Руководство "зебр" удовлетворено вероятным возвращением в Лигу чемпионов и не планирует расставаться с тренером.

Туринский Ювентус определился с судьбой рулевого команды Массимилиано Аллегри.

Как сообщает СalcioMercato, сейчас боссы "зебр" дадут Аллегри шанс до конца сезона, чтобы исправить результаты команды.

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Итальянскому специалисту будет мало победы в Кубке Италии, чтобы сохранить свою работу. Желательно также вернуть своих подопечных к той форме, которая была у них в первой половине сезона и удержать команду в зоне Лиги Чемпионов.

Отмечается, что одной из причин того, что руководство клуба решило повременить с отставкой Аллегри является большая компенсация в его контракте. В случае увольнения Массимилиано и его тренерскому штабу должны продолжить выплачивать 20 млн евро до завершения контракта в 2025 году.

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